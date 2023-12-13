Російська армія використовує один із ракетоносіїв для прикриття повітряного простору в Криму – речник ВМС України

Малий ракетний корабель «Циклон» російська армія використовує в окупованому Севастополі для прикриття повітряного простору, повідомив 13 грудня під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Один із носіїв крилатих ракет – це малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», зараз використовується у пункті базування Севастополь як корабель прикриття ППО. Це «Циклон» – перший МРК із серії «Каракурт», «Циклон» – той, що першим був спущений на воду в Керчі на заводі «Залив» цього року. Це відносно новий, скажемо так, корабель, але новий він лише в сенсі дати виробництва. І це такий цікавий момент, що це малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет, але його використовують для прикриття повітряного простору в пункті базування, бо, як ми розуміємо, як саме носій він не використовується, два роки як спущений на воду, але випробування пройти не може», – сказав Плетенчук.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.