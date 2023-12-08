Ушкоджений раніше ракетоносій РФ «Аскольд» поставили на причал, щоб відновити – Плетенчук

Пошкоджений внаслідок українського удару у листопаді новозбудований російський корабель «Аскольд» готуються відновлювати в окупованому Криму. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

«Ракетоносій РФ «Аскольд», котрий було уражено, вони підняли з води, поставили на причал. І, скоріш за все, зараз будуть намагатися його відновлювати. Принаймні зараз мають дефектувати», – сказав він.

Окрім того, Плетенчук нагадав, що малих ракетних кораблів, серед яких і «Аскольд», у морі планувалося п’ять одиниць. Один із таких кораблів нещодавно поповнив склад Чорноморського флоту Росії.

«Нещодавно вони з Зеленодольська (це Казань, не варто плутати з нашим Зеленодольском) Волгою спустили ще один. Називається він «Туча». Це точно такий же проєкт і зараз він вже в Чорному морі. Ми неодноразово обговорювали цю тему – чи можливо Чорноморський флот поповнити, зважаючи, що Босфор закрито. Внутрішніми водами з заводу, враховуючи його габарити, вони його змогли протягнути. Він так само біля Новоросійську на ходових випробуваннях», – додав Плетенчук.

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4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет і вибухи. У Збройних силах України згодом повідомили, що того дня пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму. Згодом стало відомо, що був уражений про корабель «Аскольд», який, за даними української сторони, ще навіть не був взятий до складу флоту.

На знімках Planet Labs за 5 листопада, які є у розпорядженні журналістів проєкту Радіо Свобода «Схеми», помітно місце ураження на суднобудівному заводі у Керчі й військове судно, яке також виглядає пошкодженим.