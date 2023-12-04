Українським морським коридором від серпня пройшли 200 суден із 7 млн тонн вантажів – Кубраков

Новим українським «зерновим коридором» від 8 серпня 200 суден експортували сім мільйонів тонн вантажів, повідомив 4 грудня віцепрем’єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Понад сім мільйонів тонн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса і Чорноморськ, з них майже п’ять мільйонів тонн – продукція українських аграріїв. З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід із портів і 226 суден – на вхід», – написав міністр у фейсбуці.

За його словами, сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ і Південний під завантаженням перебуває 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія почала активно атакувати ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.