В Одесі помер один із постраждалих через російську атаку – влада

В Одесі один із постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару дронами помер у лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловіка повторно зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні», – написав Кіпер у телеграмі ввечері 13 грудня.

Раніше він повідомляв, що внаслідок удару постраждали і перебувають у тяжкому стані двоє чоловіків: 42-річний слюсар авторемонтної комунальної установи і 50-річний далекобійник із Донеччини. Останній перебуває у блоці інтенсивної терапії опікового профілю, лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію, повідомив Кіпер вдень 13 грудня.

У Силах оборони півдня повідомили, що російські війська намагалися дронами атакувати об’єкти цивільної інфраструктури Одещини, і сили ППО знищили дев’ять БпЛА.

За даними військових, один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа – постраждали двоє людей, зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три вигоріли вщент.



Крім того, в Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.