Війська РФ атакували Одещину дронами, двоє людей постраждали – ОВА

Російські війська ввечері 12 грудня атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Упродовж декількох годин російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Внаслідок російської атаки численні поранення, переломи й опіки отримали двоє чоловіків. Один у стані середньої важкості, інший у важкому стані шпиталізовані до медзакладів. Постраждалі отримують усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Подробиць він не навів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.