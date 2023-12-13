Війська РФ вночі спрямували «шахеди» на об’єкти цивільної інфраструктури Одещини – Сили оборони півдня

Російські війська намагалися дронами атакувати об’єкти цивільної інфраструктури Одещини, сили ППО знищили 9 БПЛА, повідомили Сили оборони півдня.



«Напередодні вечірня атака ворожими ударними дронами, випущеними з тимчасово окупованого Криму по Одещині, була спрямована по об’єктах цивільної інфраструктури регіону. Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини», – йдеться у повідомленні.



Сили протиповітряної оборони знищили 9 безпілотників Shahed-131/136.



За даними військових, один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа – постраждали двоє людей, зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 вигоріли вщент.



Крім того, в Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія у ніч на 13 грудня знову атакувала ударними безпілотниками Shahed-136/131 з району Балаклави (окупований Крим). Усі 10 БПЛА знищені, майже усі безпілотники збили на Одещині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.