Війська РФ атакували Київ десятьма балістичними ракетами, всі збили – Повітряні сили ЗСУ

Російські війська вночі атакували Київ десятьма балістичними ракетами, їх збили, повідомили у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.



«Рівно о 03:00 13 грудня противник завдав ракетного удару по столиці України. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил», – йдеться у повідомленні.



Тип ракет уточнюється.



Крім того, Росія у ніч на 13 грудня знову атакувала ударними безпілотниками Shahed-136/131 з району Балаклави (окупований Крим). За даними ЗСУ, усі 10 БПЛА, якими РФ атакувала, знищені, майже усі безпілотники збили на Одещині.

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Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. За даними КМВА, пуски балістичних ракет, найімовірніше, були із північно-східного напрямку.

Місцева влада повідомила, що у Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста – у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах, постраждала 51 людина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.