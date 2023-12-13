Нічна атака на Київ: зросла кількість постраждалих, падіння уламків було у чотирьох районах міста

У Києві внаслідок нічної атаки РФ зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах міста, кількість постраждалих зросла до 51 людини,

повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



За його словами, станом на 06:00 відомо про 51 постраждалу людину, з них 6 дітей. Найстаршій – 80 років, наймолодшій – 5 років.

Раніше повідомлялось про 45 постраждалих.



Падіння уламків сталося у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах:

у Голосіївському районі було падіння уламків на проїжджу частину дороги без горіння в подальшому

у Дарницькому районі загорівся приватний будинок, площа – 400 м2

у Деснянському районі сталося загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. Евакуювали 17 людей, з них 7 дітей. Також ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

у Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, сталося загорання приватного житлового будинку та падіння уламків ракети ще на 3 будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд. Також було падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі.

Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вдруге за тиждень російські війська атакують Київ високошвидкісними ракетами – балістичне озброєння. За даними КМВА, пуски ракет, найімовірніше, були із північно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони знищили усі повітряні цілі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.