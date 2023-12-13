Через нічну ракетну атаку РФ у Києві постраждали 45 людей – Кличко

Внаслідок нічної атаки РФ у Дніпровському районі Києва постраждали 45 людей, 18 із них госпіталізували, в тому числі 2 дітей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок атаки пошкодження та постраждалі є у трьох районах міста – Дніпровському, Деснянському та Дарницькому.



За словами мера, у Дніпровському районі через ракетну атаку РФ пошкоджений багатоквартирний житловий будинок – з нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі четверо дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку.



Він додав, що, за попередньою інформацією, також є падіння ракети на територію однієї з лікарень – у кількох корпусах закладу повилітали вікна. Ту. постраждала одна людина.



«Горів і приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі. Сталася пожежа також і в приватному будинку в Дарницькому районі столиці», – написав він у телеграмі.

Близько 3:00 ночі у Києві пролунало кілька вибухів. Через кілька хвилин після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Два дні тому – приблизно о 4:00 11 грудня – у Києві пролунали звуки вибухів. У КМВА повідомили, що падіння уламків російських ракет сталося у Дарницькому районі Києва, травмовані четверо людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ вісьмома балістичними ракетами завдала удару по Київщині. Попередньо – атакували із Брянської області РФ. Усі повітряні цілі знищені.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.