У ЗСУ розповіли про наслідки нічного ракетного удару РФ по Херсонщині та Миколаївщині

Війська РФ завдали ракетного удару по Херсонщині і Миколаївщині – загинула людина, повідомили в телеграмі Сили оборони півдня.



«Ракетний удар ворог завдав, ймовірно, з ЗРК С-300 по Миролюбивці на Херсонщині, де зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії», – йдеться у повідомленні.



За даними Сил оборони, також війська РФ задали ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині. За даними місцевої влади, влучання ракети С-300 було по відкритій території поза межами населеного пункту, постраждалих немає.

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Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українські військові вночі збили 41 із 42 ударних безпілотників Shahed-136/131, більшість – в Одеській області. Крім того, у ніч на 14 грудня російські війська атакували зенітними керованими ракетами С-300 – шість ЗКР випущено близько півночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.