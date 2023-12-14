У Повітряних силах уточнили, скількома «Кинджалами» РФ вдарила по Україні 14 грудня і скільки збили

Російські військові вдень 14 грудня запустили три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 «Кинджал» із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ у напрямку Києва і Старокостянтинова на Хмельниччині, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України знищено одну ракету Х-47М2 «Кинджал» у Київській області. Про наслідки влучань/не влучань ворожих ракет у Хмельницькій області, звісно, не коментуємо», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка у Росії о 14:09 по всій території України оголосили повітряну тривогу. «Близько 14:15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова вже о 14:20! Зауважте, що від моменту оголошення повітряної тривоги до прильотів в центральній Україні минуло всього 10 хвилин», – кажуть у Повітряних силах.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявляв, що «як мінімум одна ракета» прямувала в напрямку Старокостянтинова.

Говорячи про російські удари із застосуванням балістики, в тому числі на Київ, речник назвав їх «терористичними атаками».

«Це не назвеш тактикою, скоріш за все, це ворожий задум, щось вони собі мають на меті. Хотіли вразити столицю – 3, 4 година ранку, глибока ніч, коли люди сплять. Як мінімум, це терористична атака, тому що це столиця, багатомільйонне місто. Таким чином, ворог намагається вразити якісь об’єкти. На щастя, ми не знаємо, які це об’єкти, тому що цілі було знищено», – зазначив Ігнат.

В Україні протягом дня кілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу через злет у Росії носіїв ракет «Кинджал» – літаків МіГ-31К. В ході другої тривоги російська армія завдала удару по Хмельницькій області. Місцева влада заявила, що, сьогодні вдень під час повітряних тривог у Хмельницькому районі були вибухи, і, «за наявною інформацією, постраждалих і руйнувань в обох випадках не зафіксовано».