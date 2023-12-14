ОВА: внаслідок удару Росії по Хмельниччині постраждалих та руйнувань немає

Російські війська атакували Хмельницьку область ракетами, повідомив голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, вибухи були під час повітряних тривог у Хмельницькому районі.

«За наявною інформацією, постраждалих та руйнувань в обох випадках не зафіксовано», – додав він.

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Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські війська вдарили по Хмельниччині ракетою «Кинджал».

Київська ОВА також повідомляла про російську ракетну атаку 14 грудня, без постраждалих та руйнувань.

В Україні протягом дня тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через злет у Росії носіїв ракет «Кинджал» – літаків МіГ-31К. В ході другої тривоги російська армія завдала удару по Хмельницькій області.