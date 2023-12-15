Ігнат розповів, скільки високоточних ракет залишилось у Росії

За офіційними даними, які подає Головне управління розвідки України, у РФ залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, «зараз важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів».

«Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували – «Кинджали», балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для «Кинджалів» у них достатньо, а от самих ракет не так багато»,– зауважив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, відповідно до офіційних даних від Головного управління розвідки, у російських військових є близько 900 високоточних далекобійних ракет – кілька сотень кожного типу. Речник також повідомив, що «ворог продовжує їх виготовляти, втім, не так багато, як торік».

«Тому застосування зараз балістичних ракет «Іскандер-М» чи С-400, а також «Кинджалів» не є чимось новим для України. Усе це вже «пережували» неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається», – підсумував Ігнат.

Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з них збили над Київщиною.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів – під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.