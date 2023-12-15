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Ігнат розповів, скільки високоточних ракет залишилось у Росії

Юрій Ігнат наголосив, «зараз важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів»
Юрій Ігнат наголосив, «зараз важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів»

За офіційними даними, які подає Головне управління розвідки України, у РФ залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, «зараз важко сказати, скільки ворог готовий витрачати далекобійних ракет під час обстрілів».

«Ми бачили пік у травні-червні, коли вони атакували – «Кинджали», балістика і крилаті ракети тоді одночасно летіли. Носіїв для «Кинджалів» у них достатньо, а от самих ракет не так багато»,– зауважив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, відповідно до офіційних даних від Головного управління розвідки, у російських військових є близько 900 високоточних далекобійних ракет – кілька сотень кожного типу. Речник також повідомив, що «ворог продовжує їх виготовляти, втім, не так багато, як торік».

«Тому застосування зараз балістичних ракет «Іскандер-М» чи С-400, а також «Кинджалів» не є чимось новим для України. Усе це вже «пережували» неодноразово. Тому маємо сьогодні такий результат, добре все збивається», – підсумував Ігнат.

Вдень 14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу, після однієї з них була інформація про запуск російських ракет «Кинджал» у бік Старокостянтинова на Хмельниччині й Києва. У Повітряних силах повідомили, що війська РФ запустили три «Кинджали», одну з них збили над Київщиною.

Поблизу Старокостянтинова розташований військовий аеродром.

У Повітряних силах раніше заявляли, що «Старокостянтинів – під увагою ворога пильною завжди, в цьому напрямку летить багато БПЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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