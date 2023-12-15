«Путін збрехав»: у ГУР назвали «точну» кількість армії РФ, яка воює проти України

Президент Росії Володимир Путін під час пресконференції назвав невірну кількість військових, які воюють проти України. Він сказав про 617 тисяч, але, за даними української розвідки, «реальне число» армії РФ – близько 450 тисяч, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

На думку розвідника, «ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати інші країни та «мотивувати» росіян».

«Це не єдина брехня, яка лунала вчора (14 грудня – ред.) із вуст російського диктатора. В принципі щоразу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом із тим, російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і заявив, що має намір їх продовжувати», – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, «проти України наразі воює близько 450 тисяч окупантів».

«Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.). Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. У цілому – це пропаганда», – додав він.

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

14 грудня президент РФ Володимир Путін провів «пряму лінію», під час якої протягом кількох годин відповідав на питання. Під час своєї пресконференції він заявив, що «на фронті в Україні нібито знаходяться 617 тисяч російських військових».

Крім того, Путін стверджував, що крім 300 тисяч мобілізованих на службу за контрактом, на війну проти України залучили 486 тисяч «добровольців».