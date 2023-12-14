Зеленський: якщо нерішучою буде Європа, рішучим буде Путін

Президент України Володимир Зеленський 14 грудня по відеозвʼязку звернувся до учасників саміту лідерів Євросоюзу, які розглядають питання початку переговорів про вступ України до ЄС та надання Києву довгострокової допомоги.

«Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала у нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали за негідну. Або як нездатну ухвалювати рішення, які вона підготувала сама», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Київ виконав «домашню роботу», пояснивши, що в Україні ухвалили «ключові закони», чого вимагала Єврокомісія.

«Я прошу вас сьогодні про одне – не зраджуйте народ та його віру в Європу… Путін, напевно, використовує це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цієї першої – і єдиної – перемоги на рік. Європа має перемогти, угоди мають дотримуватися, а слова повинні мати значення», – сказав президент України.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина днями заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. За її словами, претензії Угорщини стосуються не Києва, а Брюсселя. «На сьогодні на столі у лідерів достатньо багато варіантів того, як врахувати, скажімо так, застереження Угорщини, але і ухвалити рішення», – переконана вона.

14-15 грудня лідери Євросоюзу проводять саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.