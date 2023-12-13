Слабкість Євросоюзу стане «провокацією для Росії» – Каллас перед «українським» самітом ЄС

Європа не має дозволити своєму страху провокувати президента Росії Володимира Путіна і підірвати підтримку України, сказала 13 грудня в інтервʼю агенції France-Presse прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

«Гадаю, що перед Росією занадто багато страху, і цей страх може надати їм занадто багато влади. Росія розуміє лише силу, а слабкість – це провокація для Росії», – сказала вона.

Очільниця уряду Естонії закликала також не переоцінювати військовий потенціал Москви.

«Якщо подумати про західні країни, які стали коаліцією «Рамштайн», що підтримала Україну у військовій сфері, їхні оборонні бюджети разом у 13 разів більші, ніж сильно роздутий російський… Сукупний європейський ВВП у сім разів більший, ніж російський. Якщо ви думаєте про їхню можливість фінансувати військову машину, то їхній бюджет має величезний дефіцит, і вони не можуть залучити зовнішній капітал через санкції», – нагадала Кая Каллас.

14–15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дотримується позиції проти початку цих переговорів, заявляючи, що «країна не готова до цього».

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба каже, що Україна виконала необхідні умови, і що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС. Тому, на його думку, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина напередодні заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.