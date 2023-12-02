Естонія розглядає можливість депортації тих, хто хоче отримати громадянство Росії – голова уряду

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що набуття російського громадянства загрожує безпеці країни, і підтвердила, що таких людей можуть почати висилати. Про це повідомили 1 грудня естонські медіа.

На думку Каллас, той факт, що людина, яка живе в Естонії, вирішує отримати громадянство Росії під час повномасштабної війни проти України, означає, що в разі мобілізації вона готова вступити до російської армії і теж піти воювати.

«Це вже загроза безпеці Естонської Республіки та дуже чіткий сигнал, який держава не може ігнорувати», – зазначила вона.

Каллас додала, що поліція та прикордонна охорона зобов'язані розслідувати, чи не є це «заявою про підтримку тероризму» та дій Росії, а також діяльності проти Естонії та її союзників.

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Таким чином голова уряду висловилася у відповідь на запит депутата, чи справді уряд «шукає способи» висилати тих, хто вирішить отримати російське громадянство. Про це нещодавно сказав міністр внутрішніх справ країни.

За словами Каллас, питання про позбавлення посвідки на проживання розглядається у кожному випадку індивідуально.

Естонія не допускає другого громадянства, також із країни не мають наміру висилати тих, хто вже має російський паспорт, та їхніх дітей. Таким чином, йдеться про «колишніх громадян СРСР», які так і не отримали іншого громадянства. Станом на січень 2023 року таких у країні було понад 64 тисячі осіб, або 4,7% від населення.