До МЗС Латвії викликали дипломата РФ – російський літак порушив повітряний простір

Тимчасовий повірений у справах РФ Олег Зиков був викликаний до МЗС Латвії через порушення російським літаком повітряного простору країни, розповів міністр Крішʼяніс Каріньш. Зикову вручили ноту протесту.

Радар Повітряних сил Латвії зафіксував порушення повітряного простору країни 6 листопада. За даними відомства, російський літак незаконно перетнув кордон Латвії, а потім повернувся на територію Росії.

У відповідь Збройні сили Латвії «розпочали необхідні дії для запобігання будь-якій загрозі безпеці». Рига також поінформувала про інцидент союзників по НАТО.

У міністерстві оборони наголошують, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Латвія посилює захист своїх сухопутних кордонів, повітряного простору та територіальних вод. Крім того, країни-члени НАТО на ротаційній основі забезпечують патрулювання повітряного простору над країнами Балтії.