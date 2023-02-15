Російські бомбардувальники літали поблизу Аляски, на перехоплення виходили F-16

Кілька російських військових літаків, включно з винищувачами та стратегічними бомбардувальниками, були перехоплені силами протиповітряної оборони Північної Америки, коли пролітали над міжнародним повітряним простором поблизу Аляски, повідомляє Reuters із посиланням на військових США.

Літаки, ідентифіковані 13 лютого, не входили в повітряний простір Сполучених Штатів або Канади і не становили загрози, йдеться в заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) від 14 лютого.

«NORAD передбачав цю російську активність і, як результат нашого планування, був готовий її перехопити... Два винищувачі NORAD F-16 перехопили російський літак», – ідеться в повідомленні.

Росія не повідомила, чи був її літак перехоплений, але заявила 15 лютого, що впродовж останніх днів здійснила кілька польотів над міжнародними водами, зокрема, в Беринговому морі між Аляскою та Росією. Згідно з інформацією військового відомства Росії, два стратегічні ракетоносці Ту-95МС пролетіли над Беринговим морем у супроводі літаків Су-30.

«Пілоти дальньої авіації регулярно виконують польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Чорного, Балтійського морів і Тихого океану», – повідомили в міністерстві оборони Росії.

Останніми тижнями сили безпеки Північної Америки перебувають у стані підвищеної готовності після того, як імовірний китайський аеростат спостереження перетнув повітряний простір США, що спонукало Сполучені Штати збити його та інші підозрілі об’єкти.

Хоча Росія здійснювала польоти над Беринговим морем і раніше, її сусіди в регіоні стали більше стурбовані військовою діяльністю Москви після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Країни-члени НАТО впродовж останніх років активізували військові навчання в Арктиці, оскільки Росія розширила та оновила свою військову інфраструктуру в регіоні.