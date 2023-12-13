Орбан «не має жодної причини блокувати членство України у ЄС» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Угорщина не має причин для блокування початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це глава держави сказав 13 грудня в Осло на спільній пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи.

«Я дуже прямо дав йому (премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану – ред.) інформацію, що він не має жодної причини блокувати українське членство в Європейському союзі. Я попросив його назвати мені хоча би одну причину, не три, не пʼять, не десять, дай мені одну причину, – і я чекаю відповіді», – розповів Зеленський про коротку розмову з очільником угорського уряду під час інавгурації президента Аргентини 10 грудня.

14–15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024–2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дотримується позиції проти початку цих переговорів, заявляючи, що «країна не готова до цього». Таку ж думку має міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба каже, що Україна виконала необхідні умови, і що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС. Тому, на його думку, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина напередодні заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.