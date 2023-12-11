Кулеба зустрівся з головою МЗС Угорщини вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч у Брюсселі з угорським колегою Петером Сійярто – про це він заявив 11 грудня.

За його словами, сторони мали «чесну розмову», в тому числі щодо змін в українському законодавстві про національні меншини.

«Ми детально обговорили відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Я підкреслив, що політичне рішення з цього приводу є обґрунтованим і своєчасним», – заявив Кулеба.

Він додав, що очікує на продовження діалогу перед самітом Європейської ради, який відбудеться пізніше цього тижня.

Сійярто повідомив у своєму фейсбуці, що зустрівся не тільки з Кулебою, а й з віцепрем’єркою, міністеркою з євроінтеграції України Ольгою Стефанішиною. Він звернув увагу на те, що це перша його зустріч із головою МЗС України після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За словами Сійярто, амбіції України щодо вступу до ЄС – це не «тактичне питання для Угорщини, а рішення історичної важливості». Він також назвав пропозицію ЄС щодо цього рішення «непідготовленою».

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Раніше Кулеба, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина.

Угорщини системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України. Учора у Буенос-Айресі президент України Володимир Зеленський зумів переговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, назвавши бесіду «максимально відвертою». Втім конкретних деталей про предмет розмови ні українська, ні угорська сторона не повідомили.