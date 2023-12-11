А Угорщина «все одно проти»: Орбан блокує рух України в ЄС через Путіна?

(Рубрика «Точка зору»)

Орбан – окремо, євроінтеграція – окремо...

Виглядає, що все буде сам так.

Уже 14-15 грудня відбудеться саміт Європейського Союзу, від якого українці очікують важливого рішення про початок переговорів з Україною про вступ до Унії.

Напередодні Верховна Рада ухвалила цілий комплекс «євроінтеграційних» законопроєктів, а президент блискавично їх підписав.

Як то кажуть, «м’яч тепер на половині поля» візаві України в цих переговорах.

Найбільша інтрига саміту – чи вдасться переконати Орбана дати згоду на початок переговорів з Україною.

Найбільша інтрига саміту – чи вдасться переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дати згоду на початок переговорів з Україною.

Напередодні угорська влада всіляко піднімала ставки, надсилаючи в Брюссель сигнал – ми таке рішення збираємося блокувати.

Ці торги хоч і виглядали цинічно, але на практиці можуть закінчитися компромісом: Угорщина отримає такі бажані гроші від ЄС, а Україна перейде на наступну сходинку в своїй євроінтеграції.

Орбан усе одно буде проти

Втім, не треба мати ілюзій: навіть попри повне (!) виконання вимог Угорщини, Віктор Орбан буде продовжувати блокувати рух України до ЄС і НАТО. Не тільки через те, що він хоче отримати більше європейських грошей у вигляді субвенцій і дотацій; і не тільки через те, що Україна щось там не виконала.

Орбану стратегічно вигідно блокувати Україну, бо це робить його діалог із Путіним більш продуктивним

Причина в іншому – Орбану стратегічно вигідно блокувати Україну, бо це робить його діалог із Путіним більш продуктивним (мова про субординацію чи підкуп – це вже питання другорядне).

Крім того, така ворожа до України політика формує певний образ Орбана, який він збирається використати всередині ЄС, адже не секрет, що цей політик має загальноєвропейські амбіції і давно приглядається до правих консерваторів в інших країнах.

У цьому контексті важливо зрозуміти одну ключову річ: якщо Орбан погодиться на початок переговорів ЄС з Україною, то чудово, але якщо він заблокує таке рішення – то кінця світу не буде.

Бо початок переговорів – це важливий юридичний етап, але він не ключовий і не останній, тож наша євроінтеграція з або без нього триватиме ще не один рік.

І в нас буде ще десятки перепон – від агроквот до історичної політики й Бандери – від різних країн.

Так, краще розпочати цей процес раніше, але насправді вже сьогодні слід усвідомити, що камені спотикання чекатимуть нас на кожному етапі і з різних боків. І не тому, що скрізь вороги, а через те, що так виглядає кожен процес глибокої інтеграції з ЄС у всіх країн.

А нам своє робить

Тож моя порада проста: не варто драматизувати ситуацію з Орбаном, краще сконцентруватися на виконанні вимог ЄС. Якщо навіть Орбан блокуватиме нас раз, вдруге і втретє, то він також не вічний і колись поступиться своєю посадою, і на той момент нам треба бути повністю готовими до вступу в Унію.

Вступ до ЄС – це про багато деталей і реалістичність

Припускаю, що ситуативно наш вступ блокуватимуть також інші країни на різних етапах і з різних питань, тож не варто вважати перешкодою тільки самого Орбана чи Угорщину. Вступ до ЄС – це про багато деталей і реалістичність, а не лише про ідеали й гасла.

Більше того, інтеграція з ЄС – це насамперед виконання умов (закриття переговорних розділів). І з цим у нас теж проблеми: хіба не можна «підганяти» наше законодавство зазделегідь, а не за кілька днів до саміту? Давайте робити домашню роботу планово й системно, а не тільки перед дедлайнами.

І найголовніше: за політичними суперечками й демонізацією орбанів ми забуваємо про саму суть руху на Захід, європейської та євроатлантичної інтеграції. А суть очевидна: насправді рух до ЄС важливіший за сам момент вступу, адже вступ – це не чарівна паличка, за помахом якої з наступного дня ми раптом заживемо в безпеці й добробуті.

Рух до ЄС і виконання вимог – це реформування нашої країни

Не забуваймо, що рух до ЄС і виконання вимог – це реформування нашої країни, і в ньому зацікавлені насамперед ми, а не Євросоюз. Виконання вимог – це і є реальна інтеграція й глибинні зміни в житті країни, а початок переговорів чи сам вступ – це просто формальна ознака того, що вимоги виконанні.

Важливо пам’ятати: насправді ми виконуємо вимоги не Орбана чи ЄС, а вимоги українського народу, який пройшов кілька революцій і дав відсіч агресору з єдиною метою – перетворити Україну з постсовєтської на європейську державу.

Це наша, українців, головна вимога до влади – проводьте реформи, щоб гармонізувати всі сфери життя згідно з європейськими нормами!

Андрій Любка – письменник, волонтер

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