«Можемо ще станцювати чи пострибати» – Кулеба в Брюсселі про вимоги Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС готові, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.

«Я приїхав до вас, у Брюссель, з дуже конкретними результатами: з чотирьох законів, які Єврокомісія вимагала від України представити до 3 березня, три були прийняті парламентом і підписані президентом», – сказав Кулеба.

Щодо ще незавершених завдань – це закон про лобіювання, який уже зареєстрований у парламенті і також буде ухвалений, каже Кулеба. Три ж схвалені закони – це закони про Спеціальну антикорупційну прокуратуру, про Національне антикорупційне бюро та про освіту для національних меншин, додав він.

«Цей законодавчий акт приводить національне законодавство України у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, що має усунути занепокоєння, яке постійно висловлювало Угорщина в ході обговорень перед цим законодавчим актом», – пояснив Кулеба щодо закону про освіту і запевнив, що всі ключові рекомендації Венеціанської комісії були імплементовані в українське законодавство.

Міністр закордонних справ, відповідаючи на запитання журналістів, щодо позиції Угорщини, також додав: «Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати гру. Якщо нам говорять щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат і прийнято, та служити основою для прийняття рішень».

Угорщини системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України. Учора у Буенос-Айресі президент України Володимир Зеленський зумів переговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, назвавши бесіду «максимально відвертою». Втім конкретних деталей про предмет розмови ні українська, ні угорська сторона не повідомили.