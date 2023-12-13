Президент Євроради про переговори з Україною щодо вступу: «Працюю над планом А»

У Брюсселі нині триває цілодобова робота над підготовкою саміту ЄС та просуванням його українського порядку денного, і президент Євроради сподівається, що Угорщину вдасться переконати підтримати українські рішення. Як сказав Шарль Мішель в інтерв’ю Радіо Свобода, процес розширення ЄС є складним і це «дорога з кількома сходинками».

«Тим важливіше, як на мене, зробити додатковий крок у напрямку розширення. Важливо також взяти до уваги дуже суттєві реформи, запроваджені Україною та деякими іншими країнами-кандидатами», – наголосив президент Євроради.

Відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, як довго Україна може лишатися у кімнаті очікування в разі, якщо саміт 14-15 грудня не відкриє їй переговори про вступ із ЄС, посадовець зауважив, що все ще працює над планом «А», попри категоричну позицію Угорщини.

«Не хочу говорити про можливий провал цього саміту, оскільки хочу зробити все, щоби він завершився успіхом. Я не недооцінюю виклики та труднощі, і їх усі бачать, бо це публічні, демократичні дебати. Кожен бачить, про що йдеться і які позиції висловлюють різні країни. Думаю, має бути можливість зробити додатковий крок. І я працюю над планом А, а не над іншими планами», – підсумував Мішель.

14–15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дотримується позиції проти початку цих переговорів, заявляючи, що «країна не готова до цього». Таку ж думку має міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба каже, що Україна виконала необхідні умови, і що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС. Тому, на його думку, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина напередодні заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.