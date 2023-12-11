Угорська громада Закарпаття закликає Орбана та ЄС підтримати переговори про вступ України до блоку

Низка лідерів угорської громади Закарпаття звернулася до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та керівництва Європейського Союзу із закликом підтримати євроінтеграцію України – відповідний лист оприлюднили, зокрема, директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський та Демократична спілка угорців України.

Звернення закликає підтримати рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі, заплановане на 14-15 грудня.

Підписанти вказують на те, що Україна протягом останнього року показала прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Зокрема, це стосується нового законопроєкту про національні меншини, який «суттєво відображає інтереси національних меншин» і користується підтримкою угорської громади.

Водночас автори висловлюють сподівання, що норми цього закону «будуть імплементовані у нормативні документи українського законодавства з урахуванням всіх пропозицій, котрі були надані громадськими організаціями закарпатських угорців».

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«Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невід’ємною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку», – йдеться в листі.

Серед підписантів заяви вказані:

міський голова Берегова Золтан Бабяк

депутат Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї

голова Берегівської районної ради Карло Резеш

голова Закарпатської обласної благодійної організації «Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш

голова громадської організації «Демократична спілка угорців України» Ласлов Зубанич

Раніше Кулеба, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина.

Угорщина системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України. Учора у Буенос-Айресі президент України Володимир Зеленський зумів переговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, назвавши бесіду «максимально відвертою». Втім конкретних деталей про предмет розмови ні українська, ні угорська сторона не повідомили.