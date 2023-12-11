Кулеба розповів про «історичне» засідання Ради голів МЗС Євросоюзу і розмову з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке пройшло в Брюсселі 11 грудня.

За його формулюванням, засідання було «історичним, якщо не сказати епічним».

«Востаннє таку відверту розмову я памʼятаю у цьому форматі в перші дні повномасштабного вторгнення, коли обговорювалося відключення банків РФ від SWIFT», – порівняв він.

Кулеба анонсував також важливі рішення на саміті Європейської ради цього тижня. Крім того, після засідання він обговорив його підсумки високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

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«Він повідомив мені, що завтра Європейська Комісія представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України. Ми давно наполягали на необхідності такого механізму. Будемо детально вивчати пропозицію наших європейських партнерів», – заявив міністр.

Боррель наразі не повідомляв про розмову. Водночас раніше він привітав Кулебу на засіданні, заявивши, що військова підтримка України з боку ЄС має бути «сталою та збільшеною».

«Відкриття переговорів (про вступ – ред.) є пріоритетом України – і вони на це заслуговують. Лідери ЄС повинні ухвалити важливі рішення цього тижня».

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Зустріч голів МЗС Євросоюзу пройшла в Брюсселі 11 грудня. За словами Борреля, порядок денний включав збільшення підтримки ЄС для України, а також зміну пріоритетів Європейського фонду миру.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Однак Угорщина вже заявила, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.