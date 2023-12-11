«Потрібно задіяти всі можливості для підтримки України» – Боррель перед засіданням глав МЗС країн ЄС у Брюсселі

У Брюсселі зібрались міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу, щоб обговорити економічну, військову та політичну підтримку України, до них також приєднався очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, прибуваючи на зустріч, заявив, що міністри мають обговорити, як діяти стосовно пропозицій щодо збільшення підтримки ЄС для України, а також, яким чином змінити пріоритети Європейського фонду миру, кошти з якого досі використовувались для часткової компенсації надання Україні зброї країнами-членами.

«Деякі країни-члени вважають, що це має бути спрямовано більше на розбудову нових можливостей, а не просто на використання запасів, які були в казармах чи армії. Я вважаю, що вони мають рацію. У будь-якому випадку, скорочення запасів – це межа. Але коли ми її досягнемо, доведеться шукати інші рішення», – заявив Боррель.

Верховний представник ЄС з питань безпеки також зауважив, що кілька днів тому Київ зазнав найбільшої повітряної атаки безпілотників з початку війни. «Але в той же час втрати російської армії продовжують зростати. Настав момент, щоб задіяти всі наші можливості для підтримки України», – сказав Боррель.

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Напередодні Жозеп Боррель повідомив, що наступне засідання Ради ЄС у закордонних справах буде присвячене зобов’язанням ЄС з безпеки та пропозиціям щодо зміцнення української армії.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів. Однак Угорщина вже заявила, що не підтримуватиме жодну пропозицію ЄС щодо початку переговорів про приєднання України до блоку.