Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Туска

Уряд нового премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска отримав вотум довіри від Сейму. «За» проголосували 248 депутатів, «проти» – 201, ніхто не утримався, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Вранці 13 грудня президент Анджей Дуда прийме присягу в Дональда Туска й усіх його міністрів. Після цього новий премʼєр полетить до Брюсселя, де представлятиме Польщу в засіданні Ради ЄС.

Голосування за вотум довіри затягнулося (мало відбутися раніше, о 16:00) через інцидент, який стався у холі Сейму. Депутат від партії «Конфедерація», тієї, що має стосунок до блокади кордону, Гжегож Браун взяв вогнегасник і загасив свічки запалені з нагоди єврейського свята Хануки. Він заявив, що запалювання менори є «сатанинським актом». Коридори Сейму були всі у порошку, довелося виводити людей і провітрювати приміщення.

У Сеймі поведінку Брауна засудили, назвали такою, що осквернила релігійний обряд, заявили про антисемітизм і расизм та подаватимуть у прокуратуру. Також депутат заплатить штраф, крім того, йому заборонили брати участь у засіданні Сейму.

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«Що зміниться для Польщі у звʼязку із зміною уряду – наразі ще рано говорити», – заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Інституту Центральної Європи Якуб Ольховський. А от щодо Києва, то, на його думку, Польща без сумніву буде надалі підтримувати Україну, особливо в питаннях оборони проти російської агресії.

Раніше сьогодні Дональд Туск з трибуни Сейму виголосив свою промову і заявив про важливість надалі підтримувати Україну, яка бореться за найважливіші цінності.

«Володимир Зеленський пробує заново переконати світ в тому, за що насправді йде гра. Що війна, що атака Росії на Україну – це атака на нас усіх. Будемо, і розраховую на співпрацю всіх політичних сил, голосно і рішуче домагатися повної мобілізації вільного світу, світу Заходу в допомозі Україні в цій війні. Тут немає жодної альтернативи. Треба голосно говорити про Україну», – сказав польський прем’єр.

Туск розкритикував «деяких європейських політиків», які висловлюють втому через війну в Україні.

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«Вони говорять в обличчя Зеленському, що вже не мають сили, що вже вичерпані. Хочу сказати, що завданням Польщі, завданням нового уряду, але завданням нас усіх є голосно, твердо вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості в підтримці України в цій війні. Буду це робити від першого дня. Тільки обʼєднаний Захід може допомогти Україні виграти війну», – резюмував він.

На думку політика, лише Захід, об’єднаний навколо цінностей демократії і верховенства права, «може допомогти Україні виграти цю війну».

Парламент Польщі 11 грудня обрав лідера центристської «Громадянської платформи» Дональда Туска головою уряду.