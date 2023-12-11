Парламент Польщі обрав Туска прем’єр-міністром

Парламент Польщі обрав лідера центристської «Громадянської платформи» Дональда Туска головою уряду – таким чином завершилося голосування 11 грудня.

248 членів Сейму – нижньої палати парламенту – проголосували за це призначення, 201 висловився проти.

Після голосування Туск виголосив коротку промову, у якій подякував народу Польщі та сказав, що настала історична зміна.

«Дякую, Польща, це насправді чудовий день. Не для мене, але для всіх тих, хто всі ці довгі роки глибоко вірили і навіть співали, що буде ще ліпше, і що ми проженемо морок і проженемо зло. І це сталося. Дякуючи вам, ви це зробили, мільйони поляків, і за це вам сердечно дякую», – сказав він.

Також Туск перепросив свою родину за те, що політика знову увірвалася в його життя, і додав, що мусив повернутися.

Промову Туска кілька разів переривали оплесками, а потім заспівали гімн.

На сам кінець Ярослав Качинський – голова партії «Право і Справедливість» вигукнув, що Туск є «німецьким агентом».

У Варшаві сьогоднішнє засідання Сейму показували у деяких кінотеатрах.

Туска, який вже був прем’єром Польщі з 2007 по 2014 рік, а потім п’ять років очолював Європейську раду, вже привітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ваш досвід і тверда відданість нашим європейським цінностям будуть незамінні для побудови сильнішої Європи в інтересах польського народу», – заявила вона.

Результати голосування також прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Ми вдячні Польщі за підтримку та допомогу. Разом ми посилюємо одне одного та всю нашу Європу. Переконаний, що Україна та Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи», – заявив він у привітанні.

Раніше парламент Польщі відмовився підтримати кандидатуру чинного прем’єр-міністра Матеуша Моравецького на новий термін.