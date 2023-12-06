У Варшаві відбулася акція солідарності з заблокованими на кордоні українськими водіями

У Варшаві біля польського Сейму кілька десятків активістів провели мирну акцію. Люди тримали у руках банери з написами «Стоп блокаді кордону», «Разом сильніші», «Блокада вбиває».



Також учасники мирної акції занесли до канцелярії Сейму лист з проханням врегулювати ситуацію на кордоні.



«Ми не маємо ніяких вимог, ми маємо пропозиції і величезні прохання до польського Сейму, щоб вони на найближчих засіданнях, на найближчих комісіях першочергово розглянули питання, яке загрожує життю і здоровʼю людей, а саме водіям. Також ми просимо протидіяти російській пропаганді, яка, на нашу думку, на думку емігрантів, які живуть у Польщі, дуже активна. І саме російська пропаганда провокує всі ці ситуації і всі ці протести», – сказала Радіо Свобода організаторка акції, власниця компанії з міжнародної торгівлі Вікторія Тріфан.

За її словами, обидві країни мають максимально сприяти економічній співпраці, бо вона є вигідною як для Польщі, так і для України.



«Офіційна статистика з польських рапортів щодо експорту та імпорту свідчить, що за весь час повномасштабної війни Польща експортувала до України товарів на 14 мільярдів доларів, а імпортувала від нас лише на 8 мільярдів. Половина товару, який заїжджає в Польщу, їде далі, тобто навіть з тих 8 мільярдів все не осіло тут, в Польщі. Є теж статистика за минулий рік, яка показує, що аж на 10 мільярдів доларів було експортовано за 2022 рік. Що говорить ця цифра? Це є рекордний експорт до України за всю історію співпраці України і Польщі. Ми економічно теж потрібні Польщі. Ми хочемо, щоб польська і українська влади максимально направили свої зусилля на вигоди, а не на сварки», – каже організаторка акції у Варшаві.

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Місяць тому частина польських перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. За інформацією українських прикордонників, сьогодні на чотирьох КПП з польського боку у черзі на перетин кордону чекають майже три тисячі вантажівок.

Пікетувальники мають намір блокувати кордон доки не буде виконана їхня головна вимога – скасування «транспортного безвізу», тобто повернення до системи дозволів для українських водіїв.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.