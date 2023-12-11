Із польського боку розблоковано пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» – Кубраков

Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» із польського боку знята, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі», – повідомив Кубраков у фейсбуці.

За його словами, кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені.

«Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», – зазначив Кубраков.

Інформацію про розблокування КПП «Ягодин – Дорогуськ» Радіо Свобода підтвердив і посол України у Польщі Василь Зварич.

«Блокаду кордону зняли за рішенням війта гміни Дорогуськ який ухвалив рішення припинити протест. По інших пунктах пропуску наразі ситуація не змінилася, але маємо надію, що теж будуть відповідні рішення, які теж дозволять відновити рух в обох напрямках… Очевидно тут зіграло те, що цей протест тривалий час відбувається і завдав величезних збитків як для України, так і для Польщі. Також при таких погодних умовах загрози для життя і здоровʼя теж не виключаємо», – сказав Зварич.

У Держприкордонслужбі зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Зазначимо, що до блокади через цей напрямок впродовж доби кордон перетинало 1200-1300 вантажівок. Тоді як під час акції протесту за добу на в’їзд в Україну оформляли 100-130 вантажних автомобілів, на виїзд – близько 30», – повідомили в ДПСУ.

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони зажадали поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі. Через дії польських протестувальників у черзі застрягли близько трьох тисяч вантажівок.

Українська влада заявила, що через дії польської сторони несе значні втрати для економіки. Польща каже, що має власні економічні інтереси, які повинна захищати.