Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі, далі такі відправлення будуть регулярними – УЗ

Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур, повідомляє в неділю пресслужба «Укрзалізниці».

«Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом. Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ», – йдеться в повідомленні.

Днями стало відомо, що «Укрзалізниця» організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща).

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», – розповіли про процедуру залізничники.

Місяць тому частина польських перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. За даними Держприкордонслужби, на українсько-польському кордоні й надалі блокуються чотири напрямки, в черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок.