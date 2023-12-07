Укрзалізниця заявила, що відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею

«Укрзалізниця» відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд із вантажівками, повідомила пресслужба компанії 7 грудня на тлі протестів польських перевізників, які вже місяць блокують чотири пункти пропуску на кордоні з Україною.

Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які завантажили 13 тягачів із напівпричепами.

«Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) – Славкув (Польща). Митне і прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов – Грубешів. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом, зауважили в УЗ.

Трансфер водіїв вантажівок із точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечують автобусом, повідомили в «Укрзалізниці».

«Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку – до UZ Cargo Poland», – йдеться в повідомленні.



Читайте також: У Єврокомісії виступають за збереження «транспортного безвізу» з Україною



Місяць тому частина польських перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. За інформацією українських прикордонників, напередодні на чотирьох КПП з польського боку в черзі на перетин кордону чекали майже три тисячі вантажівок.

Пікетувальники мають намір блокувати кордон доки не буде виконана їхня головна вимога – скасування «транспортного безвізу», тобто повернення до системи дозволів для українських водіїв.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.