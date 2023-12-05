ERR: у МЗС Естонії заявили, що Польща отримала демарш від країн Балтії через блокаду кордону з Україною

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські перевізники блокують рух вантажівок польсько-українському кордоні, підриваючи тим самим здатність України продовжувати війну з Росією. Про це повідомив естонський суспільний мовник ERR із посиланням на речницю МЗС Естонії Бріту Кікас.



В естонському дипломатичному відомстві підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.



«У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі», – сказала Кікас, відповідаючи на запитання ERR щодо ставлення Естонії до блокади кордону.



У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.



«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це призвело до складної ситуації, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємось, що рішення буде знайдено у найближчий час у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією», – додала представниця МЗС Естонії.

Латвія та Литва наразі про це не повідомляють.

Читайте також: Чекаємо, що польська влада відновить переговори з перевізниками – заступник міністра інфраструктури

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.