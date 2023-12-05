На території Польщі через блокування у чергах перебувають понад 3000 вантажівок – ДПСУ

У Державній прикордонній службі заявили, що через блокування кордону на території Польщі у чергах перебувають близько 3100 вантажівок.



«Станом на ранок сьогодні на території Польщі в напрямку України на всіх чотирьох напрямках в чергах перебувають близько 3100 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску «Шегині» – близько 1100 вантажівок, також навпроти пункту «Рава-Руська» – десь 850», – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.



За його словами, українські прикордонники фіксують певний рух вантажівок через кордон з Польщею, але тої інтенсивності, яка була до 6 листопада – початку блокади, зараз немає.



«Наприклад, на пункті пропуску «Ягодин», коли раніше кордон на цьому напрямку в обидва боки перетинали 1200-1300 вантажівок, то за минулу добу їх було близько 140. Більш-менш інтенсивний рух фіксується на пункті пропуску «Краківець», – додав Демченко.



Він зауважив, що через ситуацію на кордоні з Польщею водії шукають альтернативні шляхи – через Словаччину чи Угорщину.



Водночас у ДПСУ не виключають, що словацькі перевізники знову поновлять блокування пункту пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок 5 грудня в напрямку України на території Словаччини біля пункту пропуску «Вишнє-Нємецке – Ужгород» перебували більше 600 вантажних транспортних засобів, а до 6 листопада на цьому напрямку черг не було.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Йдеться про блокування пунктів пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.