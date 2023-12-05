Рух вантажівок на кордоні України та Словаччини розблокований – ДПСУ

Рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», розблокований, повідомила зранку 5 грудня Державна прикордонна служба України.

«4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», завершилися. Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком», – ідеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що через ускладнення руху на українсько-польському кордоні на кордоні зі Словаччиною зросла кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

«Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів», – вказали в ДПСУ.

1 грудня Державна прикордонна служба України повідомила про блокування руху вантажівок на території Словаччини біля пункту пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжного українському пункту пропуску «Ужгород». «Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини», – повідомили у пресслужбі відомства.

Раніше Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір розпочати з 1 грудня блокування пункту пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород».

Словацькі протестувальники стверджують, що їхні українські конкуренти отримують несправедливу перевагу на ринку Європейського союзу і на українських прикордонних переходах до країн ЄС.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

Тим часом, від 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги.