Ситуація на кордоні з Польщею: у черзі близько 3,5 тисячі вантажівок – ДПСУ

На українсько-польському кордоні й надалі блокуються чотири напрямки – ситуація «практично незмінна», в черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажних транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Серед напрямків, які блокуються:

«Рава-Руська-Гребенне»;

«Ягодин-Дорогуск»;

«Краківець-Корчова»;

«Шегині-Медика».

Речник ДПСУ уточнив, що зараз у черзі перебувають майже 3,5 тисячі вантажівок. Найбільше навпроти «Шегині» – 1200 одиниць й «Ягодин» – 900 одиниць.

Як пояснив Демченко, протягом доби «певний рух відбувається, втім динаміки, яка була до 6 листопада – немає». Найменший рух фіксується на пункті пропуску «Ягодин», хоча це найбільший інфраструктурний напрямок.

«Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску «Угринів», коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України – поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів», – додав Демченко.

Місяць тому частина польських перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. За інформацією українських прикордонників, напередодні на чотирьох КПП з польського боку в черзі на перетин кордону чекали майже три тисячі вантажівок.

Пікетувальники мають намір блокувати кордон доки не буде виконана їхня головна вимога – скасування «транспортного безвізу», тобто повернення до системи дозволів для українських водіїв.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.