У Польщі кажуть про «зниження інтенсивності» у контактах з Україною

Польща продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях, але контакти на рівні президентів двох країн стали «менш інтенсивними» через «контраверсії, які з’явилися за останні півроку», зазначив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк.

Він наголосив на тому, що інтенсивність контактів на найвищому рівні між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським «є дещо меншою, ніж раніше», але глави держав і їх офіси перебувають у «постійному контакті».

«Контраверсії, які з’явилися за останні пів року, мають певний вплив на інтенсивність. Проте діалог і контакти тривають на кожному рівні», – сказав Павляк.

Він підкреслив, що існування незалежної України – «у національних інтересах Польщі, і це не зміниться, попри те, яка коаліція перебуватиме при владі в РП».

«Знаємо, що всі головні політичні сили ставляться до підтримки України так само, і я переконаний, що це не зміниться найближчим часом також після утворення нового уряду», – зазначив Павляк.

Він наголосив, що «поляки дуже добре розуміють: Росія є країною-агресором, яка заперечує право України до незалежності, а політика РФ знищує міжнародний лад і глобальну архітектуру безпеки».

Голова Бюро міжнародної політики президента РП зазначив, що «Польща підтримує європейську інтеграцію України, а також хоче відігравати значну роль у післявоєнній відбудові України».

Водночас він зауважив, що Польща має власні економічні інтереси, які повинна захищати. За його словами, «у двосторонніх відносинах треба враховувати інтереси обох сторін».

Місяць тому частина польських перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною. За інформацією українських прикордонників, напередодні на чотирьох КПП з польського боку в черзі на перетин кордону чекали майже три тисячі вантажівок.

Пікетувальники мають намір блокувати кордон доки не буде виконана їхня головна вимога – скасування «транспортного безвізу», тобто повернення до системи дозволів для українських водіїв.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.