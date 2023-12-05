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Польські волонтери, журналісти отримали нагороди від президента України і голови Верховної Ради

Нагороди польським журналістам вручили за внесок у розвиток польсько-українських стосунків, підтримку територіальної цілісності України, інформаційну підтримку ЗСУ
Нагороди польським журналістам вручили за внесок у розвиток польсько-українських стосунків, підтримку територіальної цілісності України, інформаційну підтримку ЗСУ

Ордени за заслуги III ступеня від президента України Володимира Зеленського сьогодні в українському посольстві у Варшаві отримали керівник східної редакції радіо Wnet Павел Боболович та кореспондент Польського телебачення в Празі Томаш Єндрухов.

Нагороди польським журналістам вручили за внесок у розвиток польсько-українських стосунків, підтримку суверенності і територіальної цілісності України, інформаційну підтримку Збройних сил, подолання російської пропаганди та дезінформації, висвітлення російської агресії безпосередньо на полі бою з загрозою для життя і здоровʼя.

«Це моя друга українська нагорода. Першу я отримав в 2015 році за жертовність і любов до України від патріарха Філарета. Мені приємно, хоча я не є прихильником саме державних нагород. Цю відзнаку я обовʼязково візьму на фронт, до українських захисників, бо ця нагорода і для них. Останніх 10 років я живу в Києві. У 2014-2015 роках багато разів був на фронті, у гарячих точках – Щастя, Станиця Луганська, Костянтинівка. Але 24 лютого, коли на Київ впали перші ракети, я тікав, бо це було щось інше, я не знав, скільки вистоїть Україна. Я радий, що мої «чорні» думки не справдилися і вже 3 березня я повернувся Україну, щоб писати і говорити про війну», – сказав в коментарі Радіо Свобода журналіст Павел Боболович.

Орден за заслуги ІІІ ступеня отримує журналіст Павел Боболович
Орден за заслуги ІІІ ступеня отримує журналіст Павел Боболович

Нагороди від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука сьогодні отримали дев’ять польських волонтерів, які з 2014 року допомагають Україні.

«Ця нагорода дуже висока. Це оцінка нашої десятирічної роботи, всієї нашої команди і всіх волонтерів, які допомагають фронту. Ми отримували нагороди від ЗСУ, а це перша нагорода від держави Україна. Це приємно, але найбільша наша нагорода сьогодні це ті повідомлення, які сипляться від солдатів з окопів. Вони пишуть, що ми їхні ангели-охоронці і просять не забувати про них», – ділиться керівник фундації Uniters Галина Андрушков.

Фундація збирає і доставляє на передову аптечки, дрони, тепловізори, генератори, горілки для рук, берці. Також у рамках щорічної акції «Свята без тата» фундація збирає подарунки для дітей. Цього разу їх отримають діти з лінії вогню – ті, які з різних причин залишаються жити, зокрема, під Бахмутом і Краматорськом.

Нагороди волонтерам та журналістам вручив посол України у Польщі Василь Зварич. За словами дипломата, допомога поляків вже увійшла в історію важливих польсько-українських відносин.

«Немає в польській мові таких слів, щоб висловити нашу глибоку подяку за вашу солідарність з українським народом. На жаль, війна триває і ми далі маємо протистояти цьому російському злочинцю, але ми радіємо, що ми в цій боротьбі не самі, і відчуваємо, як Польща пліч-о-пліч з нами. Ми будемо завжди вам за це вдячні, бо те, що ви робите зараз, вже є вписаним в історію наших взаємини. Ми будемо про це розповідати дітям і онукам як взірець справжньої людяності, яку ви демонструєте», – сказав посол Зварич.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів.

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