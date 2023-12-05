Польські волонтери, журналісти отримали нагороди від президента України і голови Верховної Ради

Ордени за заслуги III ступеня від президента України Володимира Зеленського сьогодні в українському посольстві у Варшаві отримали керівник східної редакції радіо Wnet Павел Боболович та кореспондент Польського телебачення в Празі Томаш Єндрухов.

Нагороди польським журналістам вручили за внесок у розвиток польсько-українських стосунків, підтримку суверенності і територіальної цілісності України, інформаційну підтримку Збройних сил, подолання російської пропаганди та дезінформації, висвітлення російської агресії безпосередньо на полі бою з загрозою для життя і здоровʼя.



«Це моя друга українська нагорода. Першу я отримав в 2015 році за жертовність і любов до України від патріарха Філарета. Мені приємно, хоча я не є прихильником саме державних нагород. Цю відзнаку я обовʼязково візьму на фронт, до українських захисників, бо ця нагорода і для них. Останніх 10 років я живу в Києві. У 2014-2015 роках багато разів був на фронті, у гарячих точках – Щастя, Станиця Луганська, Костянтинівка. Але 24 лютого, коли на Київ впали перші ракети, я тікав, бо це було щось інше, я не знав, скільки вистоїть Україна. Я радий, що мої «чорні» думки не справдилися і вже 3 березня я повернувся Україну, щоб писати і говорити про війну», – сказав в коментарі Радіо Свобода журналіст Павел Боболович.

Нагороди від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука сьогодні отримали дев’ять польських волонтерів, які з 2014 року допомагають Україні.



«Ця нагорода дуже висока. Це оцінка нашої десятирічної роботи, всієї нашої команди і всіх волонтерів, які допомагають фронту. Ми отримували нагороди від ЗСУ, а це перша нагорода від держави Україна. Це приємно, але найбільша наша нагорода сьогодні це ті повідомлення, які сипляться від солдатів з окопів. Вони пишуть, що ми їхні ангели-охоронці і просять не забувати про них», – ділиться керівник фундації Uniters Галина Андрушков.



Фундація збирає і доставляє на передову аптечки, дрони, тепловізори, генератори, горілки для рук, берці. Також у рамках щорічної акції «Свята без тата» фундація збирає подарунки для дітей. Цього разу їх отримають діти з лінії вогню – ті, які з різних причин залишаються жити, зокрема, під Бахмутом і Краматорськом.



Нагороди волонтерам та журналістам вручив посол України у Польщі Василь Зварич. За словами дипломата, допомога поляків вже увійшла в історію важливих польсько-українських відносин.

«Немає в польській мові таких слів, щоб висловити нашу глибоку подяку за вашу солідарність з українським народом. На жаль, війна триває і ми далі маємо протистояти цьому російському злочинцю, але ми радіємо, що ми в цій боротьбі не самі, і відчуваємо, як Польща пліч-о-пліч з нами. Ми будемо завжди вам за це вдячні, бо те, що ви робите зараз, вже є вписаним в історію наших взаємини. Ми будемо про це розповідати дітям і онукам як взірець справжньої людяності, яку ви демонструєте», – сказав посол Зварич.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів.