Зеленський привітав волонтерів: «це ще один рід нашої армії і джерело сили»

Президент України Володимир Зеленський привітав українських волонтерів з їхнім святом.

«У Міжнародний день волонтера ми вшановуємо українських цивільних добровольців. Символічно, що цей день припадає на переддень Дня Збройних Сил України. Тому що наші цивільні волонтери – це, по суті, ще один рід нашої армії і ще одне джерело нашої сили» – наголосив президент.

За його словами, українські волонтери - це «наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців».

«Слава нашим волонтерам! Слава кожному, хто наближає перемогу!», – додав він.

У світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів.

В Україні волонтерський рух розпочався у 90-х роках XX століття. Офіційно його визнали 10 грудня 2003 року. На сьогодні він регламентується Законом «Про волонтерську діяльність».