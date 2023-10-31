«Я почав відчувати нерв»: репортаж із центру реабілітації поранених бійців ЗСУ на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області вже чотири місяці працює інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових. Він створений благодійниками на базі комунальної медичної установи як один із закладів національної мережі RECOVERY (схожі є у Дніпрі, Вінниці, Києві, Одесі). Всього тут 76 місць для військових, а за рік центр має забезпечувати якісною та безоплатною допомогою понад 1700 військових. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) відвідали центр, щоб показати, як після важких ушкоджень людям вдається відновлюватися.

Невагомість, щоб побігти

У текстильній «колисці» розслабляється боєць Ріваз. Він – доброволець. До війни був боксером, працював спортивним тренером, а також психологом. Підірвався на протитанковій міні у квітні 2023 року: розірвало ногу, пошкодило нерв. Якийсь час хлопець міг ходити лише на милицях.

Тренажер, у якому він перебуває, нагадує шезлонг: м’яко зафіксована людина «розслаблюється» у підвішеному стані щонайменше 15 хвилин.

Ріваз каже: слінготерапія – серед його улюблених процедур. Відчуття такі, ніби літаєш у хмарах, – повне розслаблення, ділиться він.

«Добре, що потрапив сюди. Почав відчувати нерв – ночами він почав пульсувати. Я навіть через це прокидаюся – і це добре. Реальні зміни. Прогнози лікарів добрі – скоро буду бігати», – говорить військовий.

Реабілітологиня Яна, яка працює з військовим, пояснює нам принцип дії слінготерапії. 15 хвилин відводиться на повне розслаблення тіла. Далі – працюють з проблемними зонами. Сеанс може тривати до години.

«Це система для підвісної слінг-терапії. Вона розвантажує хребет та суглоби. У хлопців відчуття – як в невагомості, як у воді. У пацієнта – поранення правої нижньої кінцівки й грижі в шийному та грудному відділах хребта. Система дає можливість розслабитися і покращується чутливість ноги. До цього було оніміння стегна – тепер чутливість повертається», – розповідає Яна.

Мотивація – лікувати хлопців. Коли бачиш результат – сама загоряєшся

Через руки спеціалістки щодня проходить 5-6 пацієнтів. Ця робота непроста – весь час на ногах або сидячи, але Яна забуває про втому, адже, каже, є мотивація.

«Мотивація – лікувати хлопців. Коли бачиш результат – сама загоряєшся. Вони щасливі йдуть від нас, а ми щасливі, що можемо допомогти нашим захисникам», – говорить фахівчиня.

«Два місяці я був повністю лежачим»

Загалом у залі – десять інноваційних апаратів для реабілітації поранених військових. Усе комп’ютеризоване.

Це – прилад для розробляння суглобів.

Він дає можливість виконувати пасивні вправи на кінцівки, допомагає розробляти суглоби, знерухомілі після травм та операцій.

«Пацієнт відпочиває – апарат працює, ніжка рухається. Задається кут згинання й розгинання і відповідно. Наше завдання – збільшити рухи. Щоб людині ходити, перейти перешкоди, пройти по сходинках – треба, щоб коліна згиналися-розгиналися. Апарат допомагає зігнути-розігнути. Щодня ми повторюємо ці вправи – і суглоб звикає до все більшого обсягу рухів. І у нас позитивні результати – прямо видимі! 99,9% – позитивного результату», – говорить завідувачка відділення медичної реабілітації Анна, показуючи новітні апарати.

А це – апарат для штучної стимуляції руху кінцівок. Пальці, які не рухалися, починають працювати, пояснює помічниця фізичного терапевта Ольга. Зараз вона працює з «Ангелом».

Він – боєць з досвідом, був учасником АТО. Торік отримав мінно-вибухову травму під Соледаром під час штурму. До війни був шахтарем. Вдома на нього чекають дружина й донька.

Рука була обвуглена, я її взагалі не відчував, але тепер потроху відновлююся

«Ми своїх хлопців прикрили, все було успішно, але – травма. Слава Богу, лишилися живі. Я втратив багато крові, прийшов до тями лише на другий день. Рука, нога, голова – тяжке поранення. Два місяці я був повністю лежачим, потім почав потихеньку ходити, розробляти ногу, прооперували – знову почав заново вчитися ходити. Сьомий місяць. Рука була обвуглена, я її взагалі не відчував, але тепер потроху відновлююся. Під час процедури спочатку йдуть мурашки по тілу, вібрація, а потім скорочення м’язів. Курс – два тижні», – каже «Ангел».

Ось апарат «роботизована кисть» – для тих, у кого погано рухаються пальці, а це – «вертикалізатор-трек» – для тих, хто погано ходить або шкутильгає після милиць.

А це – гордість відділення – вертикалізатор для відновлення кровообігу й зміцнення мускулатури. Він нагадує комп’ютерну «стрілялку». Такі пацієнтам прописують після тривалої нерухомості або контузій, коли рівновага порушена. Виковуючи прості вправи, хлопці не нудьгують: на моніторі – комп’ютерна гра.

«Пацієнт чітко зафіксований, не впаде – і тренує м’язи спини. Щоб було цікавіше – маємо кілька комп’ютерних ігор. Чотири варіанти. Збирати монетки, ловити рибок, збивати кульки – і зміцнюватися», – розказує Аліна.

Жінка 20 років пропрацювала медичною сестрою у відділенні лікувальної фізкультури. Коли відкрився реабілітаційний центр, перейшла сюди– асистентом фізичного терапевта. Закінчила двомісячні курси й швидко опанувала всю апаратуру.

Коли контрактури, переломи, вивихи – там потрібна ручна розробка суглобів

«Сучасної апаратури зараз багато – це дуже добре для відновлення пацієнтів. Освоїла швидко, труднощів у мене не було. Розробка йде не тільки апаратами, й ручна, вручну, де апарат не справляється. Коли контрактури, переломи, вивихи – там потрібна ручна розробка суглобів. Морально – неважко. Ми тут бачили багато чого за роки війни. Це якось в радість – допомогти пацієнту, щоб він відновився», – розповіла Аліна.

Травми хребтів, колін, плечей і з мінно-вибухові поранення

На канапі – Павло, боєць з Дніпропетровщини. До війни працював у фермерському господарстві водієм-машиністом. На фронт пішов добровольцем в лютому нинішнього року, хоча йому відмовляли – у чоловіка троє дітей. Був стрільцем штурмової роти, отримав поранення на Донецькому напрямку.

Якщо лікар скаже, що все добре, – іду служити

«Місяць я лікувався в Сумах, операцію зробили – вдало. Потім відправили додому на місяць за рішенням ВЛК. Повернувся в частину, але став шкутильгати на одну ногу. Тому я – тут. Не можу присісти навпочіпки, коліна болять. Учора приїхав, сподіваюся на хороший ефект – 18 днів реабілітації. Потім ще одне обстеження, якщо лікар скаже, що все добре, – іду служити. Налаштований служити, я ж доброволець. Мене не брали: у мене троє дітей, хлопчики, близнюки – по 9 років, старшому – 13. Треба швидше здобувати перемогу – щоб дітям не довелося воювати», – каже Павло.

Павло проходить апаратну фізіотерапію. 12 апаратів використовують як допоміжні засоби: за їхньої допомоги знімають біль, покращують мікроциркуляцію крові та лімфотік, живлення тканин, зменшують набряки, допомагають у відновленні кісток та сухожиль після переломів.

Помічниця фізичного терапевта Марина працює з апаратом ультразвуку для знеболення. Чутливу ділянку обробляють спеціальною маззю.

«У пацієнта сильний біль, а цей апарат гарно знеболює, покращує кровообіг, знімає запалення. Одна така процедура на день – 10 хвилин, а всього таких процедур – від п’яти до десяти, як призначить лікар. Працюємо в основному з травмами хребтів, колін, плечей, а також з мінно-вибуховими пораненнями. Ми постійно бігаємо: там поставити, там під’єднати. Робота подобається, я задоволена, що маю можливість лікувати наших бійців», – говорить Марина.

В Україні зараз бракує реабілітологів

Новітня реабілітація, каже завідувачка відділенням медичної реабілітації Анна, відрізняється від тієї, що була, приміром, 20 років тому. Тоді пацієнтам могли запропонувати лише вправи з інструктором.

Але з медичного закладу пацієнти все одно мають вийти з «домашнім завданням»: переліком вправ, які допоможуть їм покращувати стан у майбутньому.

«Раніше було величезне навантаження на інструктора, адже він мав кілька годин поспіль працювати фізично з пацієнтами. Зараз все це роблять апарати: апарат працює – пацієнт відпочиває, інструктор стежить, аби все було правильно. І суто емоційно: пацієнт не боїться. Бо коли до пацієнта хтось торкається – він боїться, що буде боляче. А до апарата він звикає за 3-5хвилин, страху немає, знімається напруження. Але є свої обмеження. Там, де не впорається апарат, наприклад, у розробці суглоба на куті понад 90 градусів, – вже йде ручна розробка. Все комп’ютеризоване, у вигляді гри, нове – і це дає гарні результати: суглоби розробляються, відновлюємо ходу пацієнтам, повертаємо наших захисників до здорового життя», – говорить фахівчиня.

Реабілітація пацієнта, говорить вона, – це завжди командна робота: лікар оглядає й призначає вправи та процедури, пацієнт – виконує, асистенти – допомагають і контролюють.

Анна не приховує: болюча тема відділення – саме персонал. Фізичних терапевтів та ерготерапевтів в Україні почали випускати лише три роки тому, їх катастрофічно бракує, каже вона. Тому на помічників цих фахівців – асистентів – йде підвищене навантаження.

«У нас всього чотири фізичних терапевти, два ерготерапевти, а асистентів – 14: десятеро – фізичного терапевта й четверо – ерготерапевта. Усі пройшли відповідне навчання. Фізичні терапевти, наприклад, пройшли навчання зі слінгтерапії в Києві. Усі наші фахівці їздили до Одеси, де було навчання на всіх апаратах для реабілітації. Ми не зупиняємося: вчимося й удосконалюємося», – зазначає керівниця відділення.

Є також психологічна підтримка. Анастасія – одна з двох психологів, які працюють тут з пораненими бійцями.

«Найчастіше – це індивідуальна консультація, сам-на-сам. Від 5 до 10 людей щодня. Найскладніше для мене, звісно, – переживати все те, що я чую від хлопів. Кожна історія – особиста. Дуже багато молодих хлопців, після контузій вони втрачають когнітивні функції, пам'ять, втрачають фізіологічні функції: раніше міг усе – а зараз, приміром, важко дійти навіть до туалету. Тому – емпатія плюс професійні методики, які ми використовуємо. Є у нас також і музикотерапія, і арттерапія – волонтери малюють з хлопцями петриківку», – каже вона.

Благодійники розраховують, що на початок наступного року у мережі Recovery по всій країні буде більше 12 центрів, реабілітаційну допомогу в них зможуть отримувати понад 11 тисяч пацієнтів на рік. Це дасть можливість військовим з різних регіонів проходити реабілітацію ближче до дому, поруч з рідними.

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