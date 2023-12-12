«Треба голосно говорити про Україну» – промова Туска в Сеймі

Новий премʼєр-мінітр Польщі Дональд Туск з трибуни Сейму виголосив свою промову 12 грудня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, виступ триває близько двох годин.

16 років тому, коли Туск вперше обійняв пост премʼєра, його промова тривала три години.

«Я зробив висновки. Тоді я хотів сказати про все, я був премʼєром-дебютантом і говорив понад три години. Тоді я отримав телефонний дзвінок з дому: «Ти говорив понад три години і поляки запамʼятали тільки те, що ти говорив три години. Тому сьогодні, дозвольте, я зосереджуся на найважливіших справах», – сказав Туск.

За оцінкою премʼєра, те, що сталося 15 жовтня – це не тільки зміна уряду, це громадянське і національне відродження.

«15 жовтня увійде в історію як день мирного бунту за свободи і демократію. Від сьогодні будемо називати себе коаліцією 15 жовтня», – наголосив він.

Читайте також: Парламент Польщі обрав Туска прем’єр-міністром

Промову Туска часто переривали оплесками, також з залу було чути незадоволені вигуки політичних противників лідера Громадської коаліції.

«Польща є і буде ключовою сильною, суверенною ланкою НАТО. Польща буде лояльним, стабільним, впевненим у своїй силі і важливості партнером США. Польща відновить позицію лідера ЄС», – сказав голова уряду.

Протягом понад п’яти хвилин новий премʼєр Польщі говорив про Україну і про важливість надалі підтримувати сусіда, який бореться за найважливіші цінності:

«Володимир Зеленський пробує заново переконати світ в тому, за що насправді йде гра. Що війна, що атака Росії на Україну – це атака на нас усіх. Будемо, і розраховую на співпрацю всіх політичних сил, голосно і рішуче домагатися повної мобілізації вільного світу, світу Заходу в допомозі Україні в цій війні. Тут немає жодної альтернативи. Треба голосно говорити про Україну».

Туск розкритикував «деяких європейських політиків», які висловлюють втому через війну в Україні.

Читайте також: Експрезидент Польщі Квасневський спрогнозував, як довго Путін воюватиме проти України: інтерв'ю

«Вони говорять в обличчя Зеленському, що вже не мають сили, що вже вичерпані. Хочу сказати, що завданням Польщі, завданням нового уряду, але завданням нас усіх є голосно, твердо вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості в підтримці України в цій війні. Буду це робити від першого дня. Тільки обʼєднаний Захід може допомогти Україні виграти війну», – резюмував він.

Премʼєр також торкнувся ситуації на кордоні, де триває страйк польських водіїв. За його словами, попередня влада не займалася проблемами підприємців і перевізників і самоусунулася від розблокування кордону під час війни.

«Майбутні міністри цього уряду сиділи зі мною цілими годинами, по опівночі шукаючи шляхів якнайшвидшого розвʼязання кризи на польсько-українському кордоні. Шукали і знайшли способи на те, щоб якнайшвидше враховувати потреби перевізників і одночасно негайно розблокувати кордон України, яка бореться і потребує транспорту, який заблокований на автостраді», – заявив Дональд Туск.

Згодом премʼєр представив міністрів свого кабінету. Далі представники політичних сил матимуть можливість поставити Туску питання, а о 16 за Варшавою (о 17 за Києвом) Сейм голосуватиме за вотум довіри новому уряду.

Завтра вранці президент Анджей Дуда прийме присягу у Дональда Туска та усіх його міністрів. Після цього премʼєр полетить до Брюсселя, де представлятиме Польщу на саміті Ради Євросоюзу.

Парламент Польщі 11 грудня обрав лідера центристської «Громадянської платформи» Дональда Туска головою уряду.