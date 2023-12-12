В Угорщині ухвалили суперечливий закон «про захист суверенітету»

Парламент Угорщини 12 грудня ухвалив суперечливий закон «про захист національного суверенітету» – з ініціативи партії «Фідес» на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Голова уряду наполягає, що вжиті заходи допоможуть не допустити іноземного втручання у політичні справи Угорщини. Але критики всередині країни разом із західними офіційними особами висловлювали побоювання, що зміни обмежать інакодумство так само, як і чинне в Росії законодавство про так званих «іноземних агентів».

Угорський закон передбачає суворі покарання для партій, які отримують закордонне фінансування на виборчі кампанії. Передбачено створення Управління захисту суверенітету – з широкими слідчими повноваженнями. Це почне діяти з 1 лютого, зазначає Угорська служба Радіо Свобода.

Віктор Орбан вважається найбільш дружнім до Кремля серед лідерів країн Євросоюзу. Він неодноразово висловлювався за припинення війни в Україні, навіть якщо для цього будуть потрібні територіальні поступки з українського боку. Угорщина не надає Києву військової підтримки. Орбан також заявляв, що Україна не готова зараз до вступу до ЄС.

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