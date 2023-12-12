Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції: «Немає страху, що Угорщина може заблокувати рішення»

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка перебуває з візитом у Брюсселі, заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. Про це Ольга Стефанішина розповіла в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода, коментуючи підготовку європейських міністрів до саміту лідерів країн-членів Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі 14-15 грудня.

«Я, провівши власне два дні перемовин в Брюсселі, можу сказати, дві речі. Перше: так само, як радикально налаштована Угорщина, радикально налаштована більшість, переважна більшість держав членів ЄС, що рішення не може бути не прийнято», – сказала Ольга Стефанішина.

Політикиня запевнила, що відповіді на аргументи Угорщини щодо буцімто неготовності України стати членом Євросоюзу через війну в Брюсселі є: «На сьогодні на столі у лідерів достатньо багато варіантів того, як врахувати, скажімо так, застереження Угорщини, але і ухвалити рішення».

І додала: «Немає страху перед тим, що Угорщина може заблокувати рішення. Є налаштованість, і для цього сформовані різні варіанти вирішення ситуації».

Ольга Стефанішина розповіла також про зустріч з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто, з яким, серед іншого, обговорили виконання Україною вимог Угорщини щодо змін законів про освіту для національних меншин. «Ми це обговорили і підтвердили, що закон дійсно, скажімо так, відповідає на багато питань», – запевнила Ольга Стефанішина.

Зараз, за її словами, претензії Угорщини стосуються не Києва, а Брюсселя.

«Я вважаю, що все ж таки деякі питання, які Угорщина піднімає, до них треба дослухатись. Я бачу, що цей діалог є, але вони не стосуються України зараз», – сказала Стефанішина.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дотримується позиції проти початку переговорів про вступ України до ЄС, заявляючи, що «країна не готова до цього».

Міністр закордонних справ в його уряді Петер Сіярто напередодні вперше за час повномасштабного вторгнення зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, після чого написав у своєму фейсбуці, що пропозиція ЄС щодо початку переговорів з Україною «непідготовлена», а від України Будапешт і досі очікує повернення законів щодо національних меншин до стану 2015 року.

Дмитро Кулеба, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина. Кулеба зазначив, що, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.