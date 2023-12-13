«Ні» для України – це було б катастрофічно для ЄС: інтерв’ю із президенткою Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила, що якщо на саміт Європейського союзу цього тижня не надасть її країні статус країни-кандидата на членство, то це матиме «дуже погані» наслідки. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода у Празі Зурабішвілі наголосила, що відмова зіграє на користь Росії, яка використає розчарування людей для поширення антиєвропейських настроїв у Грузії.

– Настав вирішальний момент, коли буде ухвалене рішення про те, чи стане Грузія країною-кандидатом на членство в ЄС. Наскільки критично для Грузії, якщо відповідь буде «ні»?

– Дуже погано. Без жодного знаку питання. Бо це буде означати дуже глибоке розчарування громадської думки, ще більш глибоке, аніж після рекомендацій, зроблених комісією.

Зараз, я думаю, всі переконані, що відповідь буде «так».

Я все ще вважаю, що ми зобов'язані 27 країнам-членам ЄС не вважати щось зробленим до того, як це буде зроблено. Тому що завжди може статися що завгодно.

Очевидно, що розчарування буде величезним. І це дасть Росії величезне задоволення

Але очевидно, що розчарування буде величезним. І це дасть Росії величезне задоволення.

Ми ж всі знаємо, що розчарування – це те, чим найкраще можуть скористатися люди, які маніпулюють пропагандою, фейковими новинами і всім іншим, і вони почнуть звинувачувати Європейський союз у тому, що він знову забув про Грузію, підвів Грузію. І всі ці тези, звичайно, будуть виходити від Росії і грати на її користь.

– Тобто «ні» для Грузії цього тижня було б дуже небезпечним?

– Це було б «так» для Росії.

– Було б «так» для Росії?

– Так. І геополітично – це те ж саме. Росія вважатиме, що Грузія залишається у «сірій зоні». І ми всі знаємо, знову ж таки, що для Росії вважати будь-яку країну повністю в «сірій зоні» означає, що вони вважають її «своєю», щоб грати з нею.

– Насправді питання «так» чи «ні» для Грузії на цьому тижні тісно пов'язане з питанням, чи почне Європейський союз переговори про членство з Україною. І, знаєте, зелене світло для України – це зелене світло для Грузії, і «ні» Україні може стати «ні» для Грузії.

«Ні» для України – це було б катастрофічно для Європейського союзу

– І я б сказала, що «ні» для України – це було б катастрофічно для Європейського союзу. Це показало б, що будь-хто може почати торгуватися у Європейському союзі...

– Головною перешкодою для України є Віктор Орбан, Угорщина...

– Віктор Орбан... Ось як я це розумію – це означатиме, що Росія може почати грати всередині Європейського союзу. Впливати, я б сказала, на рішення не тільки виходячи з інтересів різних країн, але й виходячи з того, наскільки добре Росія маніпулює цими внутрішніми дискусіями. Це дуже небезпечно.

– Отже, позиція Угорщини має вирішальне значення. Так склалося, що грузинський уряд має досить тісні відносини з угорським урядом, а Віктор Орбан підтримав майбутнє Грузії в ЄС. Тож яка комунікація відбувається зараз між Тбілісі та Будапештом, чи лобіює грузинський уряд у комунікації із Орбаном підтримку членства України в ЄС? Чи залучені ви до цього?

– Ні. І я насправді не знаю...

Я знаю, що були візити, багато-багато візитів до Угорщини.

Яка сьогодні точна позиція щодо цього зв'язку чи його відсутності між майбутнім України та Грузії – цього я не знаю.