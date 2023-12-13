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«Ні» для України – це було б катастрофічно для ЄС: інтерв’ю із президенткою Грузії

Президентка Грузії дає ексклюзивне інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода
Президентка Грузії дає ексклюзивне інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила, що якщо на саміт Європейського союзу цього тижня не надасть її країні статус країни-кандидата на членство, то це матиме «дуже погані» наслідки. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода у Празі Зурабішвілі наголосила, що відмова зіграє на користь Росії, яка використає розчарування людей для поширення антиєвропейських настроїв у Грузії.

– Настав вирішальний момент, коли буде ухвалене рішення про те, чи стане Грузія країною-кандидатом на членство в ЄС. Наскільки критично для Грузії, якщо відповідь буде «ні»?

Дуже погано. Без жодного знаку питання. Бо це буде означати дуже глибоке розчарування громадської думки, ще більш глибоке, аніж після рекомендацій, зроблених комісією.

Зараз, я думаю, всі переконані, що відповідь буде «так».

Я все ще вважаю, що ми зобов'язані 27 країнам-членам ЄС не вважати щось зробленим до того, як це буде зроблено. Тому що завжди може статися що завгодно.

Очевидно, що розчарування буде величезним. І це дасть Росії величезне задоволення

Але очевидно, що розчарування буде величезним. І це дасть Росії величезне задоволення.

Ми ж всі знаємо, що розчарування – це те, чим найкраще можуть скористатися люди, які маніпулюють пропагандою, фейковими новинами і всім іншим, і вони почнуть звинувачувати Європейський союз у тому, що він знову забув про Грузію, підвів Грузію. І всі ці тези, звичайно, будуть виходити від Росії і грати на її користь.

– Тобто «ні» для Грузії цього тижня було б дуже небезпечним?

Це було б «так» для Росії.

Було б «так» для Росії?

– Так. І геополітично – це те ж саме. Росія вважатиме, що Грузія залишається у «сірій зоні». І ми всі знаємо, знову ж таки, що для Росії вважати будь-яку країну повністю в «сірій зоні» означає, що вони вважають її «своєю», щоб грати з нею.

– Насправді питання «так» чи «ні» для Грузії на цьому тижні тісно пов'язане з питанням, чи почне Європейський союз переговори про членство з Україною. І, знаєте, зелене світло для України – це зелене світло для Грузії, і «ні» Україні може стати «ні» для Грузії.

«Ні» для України – це було б катастрофічно для Європейського союзу

– І я б сказала, що «ні» для України – це було б катастрофічно для Європейського союзу. Це показало б, що будь-хто може почати торгуватися у Європейському союзі...

– Головною перешкодою для України є Віктор Орбан, Угорщина...

– Віктор Орбан... Ось як я це розумію – це означатиме, що Росія може почати грати всередині Європейського союзу. Впливати, я б сказала, на рішення не тільки виходячи з інтересів різних країн, але й виходячи з того, наскільки добре Росія маніпулює цими внутрішніми дискусіями. Це дуже небезпечно.

– Отже, позиція Угорщини має вирішальне значення. Так склалося, що грузинський уряд має досить тісні відносини з угорським урядом, а Віктор Орбан підтримав майбутнє Грузії в ЄС. Тож яка комунікація відбувається зараз між Тбілісі та Будапештом, чи лобіює грузинський уряд у комунікації із Орбаном підтримку членства України в ЄС? Чи залучені ви до цього?

– Ні. І я насправді не знаю...

Я знаю, що були візити, багато-багато візитів до Угорщини.

Яка сьогодні точна позиція щодо цього зв'язку чи його відсутності між майбутнім України та Грузії – цього я не знаю.

Питання розширення Євросоюзу розглядатимуть на саміті лідерів 14-15 грудня. За його підсумками Грузія може набути статусу кандидата в члени ЄС, в якому їй відмовили минулого року. Також Україні, Молдові та Боснії та Герцеговині можуть дозволити розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.
Після російського вторгнення в Україну грузинська влада продовжує курс на зближення із Заходом, одночасно намагаючись не посваритися з Москвою. У жовтні правляча партія «Грузинська мрія», яка виступає з проросійськіших позицій, намагалася оголосити президентці Зурабішвілі імпічмент, але безуспішно. В інтерв’ю Радіо Свобода Зурабішвілі звинуватила партію у спробі «вбити демократію та європейське майбутнє Грузії».
Нещодавно у Тбілісі пройшов черговий багатотисячний проєвропейський марш. Наступного року в Грузії мають відбутися парламентські вибори.

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