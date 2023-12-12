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Стефанішина розповіла про 4 запасні варіанти фінансової допомоги від ЄС

Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Ольга Стефанішина, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, яка перебуває з візитом у Брюсселі, розповіла в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода про чотири запасні варіанти, які Брюссель готує на випадок, якщо Угорщина заблокує рішення Євросоюзу щодо допомоги Україні у 50 мільярдів євро на 2024-2027 роки.

За словами Ольги Стефанішиної, насамперед в Брюсселі досі сподіваються, що вдасться затвердити спільне рішення від усіх країн-членів про 50 мільярдів єро. «Це був би ідеальний сценарій з точки зору прозорості, послідовності і можливості мобілізації цих коштів. Я думаю, що це розуміють і всі держави члени, включаючи ті, які достатньо скептично налаштовані», – сказала віцепремʼєрка.

Інший можливий варіант – піти шляхом рішення без Угорщини, задіявши лише 26 країн-членів.

«На столі як мінімум чотири різних сценарії – від того, коли держави-члени будуть в індивідуальному порядку мобілізувати кошти, також частина роботи повʼязана з використанням доходів від конфіскованих активів. Можливо, програми традиційної макрофінансової допомоги», –пояснила Ольга Стефанішина.

Євросоюз виділив Україні на 2023 рік макрофінансову допомогу розміром у 18 мільярдів євро, водночас рішення про 50 мільярдів на чотири роки передбачатиме дещо меншу щорічну суму. За словами Ольги Стефанішиної, ці кошти розподілятимуться з урахуванням більших потреб України наразі, ніж у майбутньому.

«Немає страху, що Угорщина може заблокувати рішення»: Стефанішина про початок переговорів про членство України в ЄС (відео)
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«Немає страху, що Угорщина може заблокувати рішення»: Стефанішина про початок переговорів про членство України в ЄС (відео)

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«Передбачається, що реалізація цього проєкту буде здійснюватись на основі відповідного плану, який буде вести до економічного зростання, підвищення рівня ВВП і, скажімо так, економічного відновлення України навіть в умовах війни. Тому безумовно, що щорічна потреба у фінансовій допомозі на основі цього плану має знижуватись глобально», – сказала Ольга Стефанішина.

Угорщина системно блокує у ЄС ухвалення будь-яких позитивних рішень щодо України. В неділю у Буенос-Айресі президент України Володимир Зеленський зумів переговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, перетнувшись з ним у гостьовому ложе на інавгурації президента Аргентини. Володимир Зеленський назвав бесіду «максимально відвертою», проте конкретних деталей про предмет розмови ні українська, ні угорська сторона не повідомили.

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