«Провал Путіна не призведе до автоматичної перемоги України» – президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму зверненні до Європарламенту 13 грудня окреслила пріоритети майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться у Брюсселі 14-15 грудня. Вона наголосила на важливості ухвалення рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС та затвердженні довготривалої програми фінансової допомоги Україні.

Нижче надаємо її промову.

«Рівно два роки тому, прямо тут, у Страсбурзі, ми вперше обговорювали нарощування військової сили Росії біля кордонів України. І це були два болючі роки. Ми всі пам'ятаємо кожну їхню мить. Ми пам’ятаємо блокаду Києва, людей, які ховалися на станціях метро, пологовий будинок у Маріуполі, мішки з трупами у Бучі. Ми пам’ятаємо весь біль, якого Путін завдав своїм енергетичним шантажем ні в чому не винним українцям, а також європейцям. Але, окрім болю, ми також маємо пам’ятати про світло, яке просіяло ці темні дні, про мужність українського опору, про радість тих, хто був визволений від російської окупації, про солідарність цілого континенту, який стоїть на боці України. Ніщо з цього не здавалося правдоподібним або навіть можливим два роки тому.

Тож дозвольте мені, перш за все, подякувати всім тим, хто це зробив. Перш за все, дивовижному народу України, а також Європи, яка вистояла та об’єдналася. Україна встояла також завдяки людям Європи, які відкрили свої серця та свої домівки завдяки фінансовій та військовій допомозі держав-членів. Завдяки непохитній підтримці цього парламенту ви посилили опір України та зберегли надію. Тепер для України наближається нова зима боротьби.

Ми зобовʼязані чітко усвідомлювати, чого ми досягли на даний момент і що нас чекає попереду. Коли Росія вторглася в Україну, багато хто боявся, що Київ впаде за кілька днів. Цього не сталося. Натомість Україна витіснила Росію з половини захоплених нею територій на морі. На морі Україна відтіснила російський флот і відкрила морський коридор для доставки до світу – як на мене, це було не достатньо висвітлено. В повітрі Україна стала неймовірно ефективною у збиванні російських ракет і безпілотників, а на суші Україна завдає величезних втрат Росії. Десятки тисяч молодих російських солдатів гинуть або поранені щотижня.

А далі від поля бою – Фінляндія стала членом НАТО. Скоро ним буде і Швеція. Україна на шляху до членства в ЄС. Кремль усунув себе з західної економіки та інноваційних систем, і став залежним від Китаю. Таким чином, Путін не тільки не досягає своїх стратегічних цілей, але й завдає серйозних витрат своїй країні.

Але ми всі знаємо, що провал Путіна не призведе до автоматичної перемоги України. Оскільки війна затягується, ми повинні продемонструвати, що означає “підтримувати Україну стільки, скільки потрібно”.

Україна бореться не лише проти окупантів, а й за Європу. І приєднання до нашої родини буде остаточною перемогою України. І в цьому ми відіграємо вирішальну роль.

Україна робить великі кроки для проведення реформ, які приведуть до нашого союзу. Наш звіт про розширення за минулий місяць продемонстрував явний прогрес на всіх кроках, які ми визначили. Понад 90% цих реформ було завершено на той час. Ми визначили 4 реформи, щоб повністю завершити всі кроки. І в цей проміжний місяць, між звітом про розширення і до тепер, Україна продовжувала працювати над усіма ними. Днями Рада ухвалила два антикорупційні закони: про апарат НАБУ та майнові декларації. А також внесла зміни до закону про національні меншини для виконання решти рекомендацій Венеціанської комісії. Цей закон дозволить більше використовувати мови меншин у школах, у книгах і на публічних заходах.

Власне, національні меншини вже позитивно відреагували на цей закон, і наша початкова оцінка теж позитивна.

У разі ефективного впровадження ці дії можуть виконати три з чотирьох наших невиконаних рекомендацій. Уряд України також запропонував новий закон про лобіювання, щоб обмежити владу олігархів і виконати нашу останню рекомендацію. Це важка робота, і ціль досягти всіх семи кроків – реальна. Я думаю, що цією наполегливою роботою та швидкістю Україна показує нам, наскільки вони переймаються ЄС і нашими цінностями. І ми повинні відповідати їхній рішучості.

Окрім нашої політичної підтримки, Україні також потрібна наша стійка фінансова підтримка. І це також буде обговорюватися, звісно, у найближчі два дні на Європейській раді. Коли ми формували поточний бюджет ЄС у 2020 році, ніхто не міг передбачити тотальної війни на європейській землі. Її хвилі поширилися далеко за межі України.

Бюджету ЄС довелося боротися з енергетичною кризою. З глобальною продовольчою кризою, з приїздом мільйонів українців, які тікали від російських бомб. І все це на тлі зростання цін і процентних ставок, тому що, звичайно, російська війна також посилила інфляційний тиск глобальної економіки, яка тільки оговтувалася від пандемії. А зараз на Близькому Сході спалахнула найкривавіша війна за останні десятиліття, що вимагає від Європи більшої підтримки не лише в Газі, але й у всьому регіоні.

Нічого з цього не можна було передбачити, коли створювався Рух за свободу. Нічого з цього не можна вирішити, просто перекинувши гроші в бюджет. І тому ми запропонували переглянути наш бюджет. Ми запропонували пакет із чотирьох основних оновлень довгострокового бюджету. По-перше, ми хочемо гарантувати Україні стабільне та значне фінансування протягом наступних чотирьох років. Це забезпечить довіру інвесторів. І, звичайно, це дасть надію українським бійцям.

Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб бути сильною сьогодні, щоб вона могла бути сильнішою завтра за столом переговорів, коли вона веде переговори про довготривалий і справедливий мир для України».

14–15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.