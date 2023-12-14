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Орбан каже, що Україна не виконала три із семи пунктів передумов для переговорів про вступ у ЄС

Орбан бачить підстави сказати Україні: «Товариші, якщо ви не виконали попередні умови, немає шансів почати переговори»
Орбан бачить підстави сказати Україні: «Товариші, якщо ви не виконали попередні умови, немає шансів почати переговори»

Три із семи пунктів, що супроводжували статус кандидата України на її вступ до ЄС, не виконані, тому Угорщина не підтримує початок переговорів із нею. Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі перед самітом лідерів ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми поставили сім попередніх умов (Україні – ред.), і навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані... За моєю оцінкою, навіть більше. Але навіть трьох достатньо, щоб сказати: Товариші, якщо ви не виконали попередні умови, немає шансів почати переговори», – сказав прем’єр Угорщини.

Орбан вважає, що «є сенс повернутися до цього питання, коли Україна виконає все».

«Розширення – це юридично деталізований процес, який базується на заслугах і має передумови... Немає жодних підстав щось обговорювати, тому що попередні умови не були виконані. Тому ми маємо повернутися пізніше, повернутися до цього питання знову, коли це буде виконано українцями», – заявив Орбан.

Що стосується ініціативи виділити Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги, Віктор Орбан не підтримує її появу в середньостроковому бюджеті Євросоюзу.

«Усі гроші для України в короткостроковій перспективі вже є в бюджеті. Якщо ви хочете зайнятися більш довгостроковою і дати більше грошей, ми повинні діяти за межами бюджету ЄС. Таке ми підтримуємо», – наголосив глава уряду Угорщини.

Премʼєр Угорщини і раніше погрожував заблокувати як переговори про вступ України до ЄС, так і ініціативу надати Україні макрофінансову допомогу. Але також Віктор Орбан заявляв про «готовність до компромісу в інших питаннях», за винятком початку перемовин про членство України. Він також пропонував розбити 50-мільярдну допомогу Києву на частини, щоб мати можливість повернутися до її перегляду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина. Кулеба зазначив, що, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина днями заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. За її словами, претензії Угорщини стосуються не Києва, а Брюсселя. «На сьогодні на столі у лідерів достатньо багато варіантів того, як врахувати, скажімо так, застереження Угорщини, але і ухвалити рішення», – переконана вона.

14-15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.

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