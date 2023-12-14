Орбан каже, що Україна не виконала три із семи пунктів передумов для переговорів про вступ у ЄС

Три із семи пунктів, що супроводжували статус кандидата України на її вступ до ЄС, не виконані, тому Угорщина не підтримує початок переговорів із нею. Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі перед самітом лідерів ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми поставили сім попередніх умов (Україні – ред.), і навіть за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані... За моєю оцінкою, навіть більше. Але навіть трьох достатньо, щоб сказати: Товариші, якщо ви не виконали попередні умови, немає шансів почати переговори», – сказав прем’єр Угорщини.

Орбан вважає, що «є сенс повернутися до цього питання, коли Україна виконає все».

«Розширення – це юридично деталізований процес, який базується на заслугах і має передумови... Немає жодних підстав щось обговорювати, тому що попередні умови не були виконані. Тому ми маємо повернутися пізніше, повернутися до цього питання знову, коли це буде виконано українцями», – заявив Орбан.

Що стосується ініціативи виділити Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги, Віктор Орбан не підтримує її появу в середньостроковому бюджеті Євросоюзу.

«Усі гроші для України в короткостроковій перспективі вже є в бюджеті. Якщо ви хочете зайнятися більш довгостроковою і дати більше грошей, ми повинні діяти за межами бюджету ЄС. Таке ми підтримуємо», – наголосив глава уряду Угорщини.

Премʼєр Угорщини і раніше погрожував заблокувати як переговори про вступ України до ЄС, так і ініціативу надати Україні макрофінансову допомогу. Але також Віктор Орбан заявляв про «готовність до компромісу в інших питаннях», за винятком початку перемовин про членство України. Він також пропонував розбити 50-мільярдну допомогу Києву на частини, щоб мати можливість повернутися до її перегляду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що нині ухвалені три з чотирьох законів для початку переговорів про членство України в ЄС, серед них і закон про освіту, якого вимагала Угорщина. Кулеба зазначив, що, якщо перед Україною висувають вимоги, як у випадку Угорщини, і вона їх виконує, то це має бути чітко зафіксовано як результат.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина днями заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС. За її словами, претензії Угорщини стосуються не Києва, а Брюсселя. «На сьогодні на столі у лідерів достатньо багато варіантів того, як врахувати, скажімо так, застереження Угорщини, але і ухвалити рішення», – переконана вона.

14-15 грудня Євросоюз збирається на саміт, де може бути проголосовано пакет допомоги Україні на близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС.