«Маємо досягти прогресу, це необхідний знак» – Шольц про Україну в ЄС

Німеччина підтримує рекомендацію Єврокомісії розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ, а Грузії, зокрема, дати статус кандидата. Про це перед самітом у Брюсселі заявив канцлер Олаф Шольц, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Маємо досягти прогресу в цьому процесі вступу, який у нас є. Це рішення ЄС, що ми готові до розширення і дискусій у цьому напрямку з державами Західних Балкан, Молдовою, Україною і Грузією. Особливо у випадку України – вважаємо, що це необхідний знак того, що ми підтримуємо діяльність українців щодо виконання всіх заходів, які ми просимо їх виконати», – зауважив Шольц.

Відповідаючи на питання журналістів, чи відчуває він з боку угорського прем'єра Віктора Орбана шантаж, німецький канцлер сказав, що «зараз дуже важливо, щоб усі поговорили один з одним і щоб вони робили це з добрим наміром досягти згоди».

Подробиць своєї ранкової зустрічі з угорським прем’єром, на якій також були присутні президент Франції та очільник Євроради, канцлер не наводив. Немає їх і від Еммануеля Макрона та Шарля Мішеля – жоден із них не спілкувався з журналістами перед самітом.

Інші лідери, що візьмуть участь у засіданні Євроради, також мають намір переконувати Віктора Орбана підтримати «українські» рішення саміту.

«Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, зокрема щодо Орбана. І я маю великі надії і буду напружено працювати над тим, щоб і сьогодні це сталося», – наголосив прем’єр Нідерландів Марк Рютте, для якого в цій ролі саміт 14-15 грудня – останній.

«Віктор Орбан сказав, що зараз не бачить згоди щодо цього («українських» рішень – ред.). Не бачить. Отже, ми намагалися, але спробуємо знову. Будемо переконувати й домовлятися. Я ще не готова здатися», – сказала очільниця естонського уряду Кайя Каллас.

Лідери ЄС, які зібралися в Брюсселі на саміт, повинні одноголосно вирішити, чи відкривати переговори для України про вступ до Євросоюзу і надати Києву довгострокову фінансову допомогу на суму до 50 мільярдів євро (54,5 мільярда доларів). Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово погрожував накласти вето на ці рішення.

Напередодні саміту Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро із фондів ЄС, призначених для Будапешта й заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.

Днями віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода заявила, що більшість держав у ЄС твердо налаштовані досягти позитивного рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС.