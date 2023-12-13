Єврокомісія розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини в переддень саміту ЄС

Єврокомісія розблокувала 10 мільярдів євро із фондів ЄС, призначених для Будапешта й заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині.

«Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом комісія вважає, що Угорщина вжила заходи, які вона зобовʼязалася вжити... Угорщина може почати претендувати на виплати у розмірі близько 10,2 мільярда євро», – сказано в заяві Єврокомісії.

Це рішення Єврокомісія схвалила після того, як угорська влада схвалила законодавчі ініціативи для зміцнення незалежності судової системи, сказано в заяві виконавчого органу влади ЄС.

Єврокомісія при цьому зобовʼязується стежити за тим, як на практиці Угорщина реалізує запроваджені заходи, і лишає за собою право знову заблокувати кошти, якщо умови не виконуватимуться.

Угорщина тепер може претендувати заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати компенсації.

Рішення відкрити Угорщині доступ до частини відведених для неї коштів у фондах ЄС схвалили напередодні «українського» саміту, запланованого на 14–15 грудня. На його порядку денному, зокрема, є виділення макрофінансової допомоги Україні – 50 мільярдів євро на наступні чотири роки.

Премʼєр Угорщини погрожував заблокувати як переговори про вступ України до ЄС, так і ініціативу надати Україні макрофінансову допомогу. Але також Віктор Орбан заявляв про «готовність до компромісу в інших питаннях», за винятком початку перемовин про членство України в ЄС. Він також пропонував розбити 50-мільярдну допомогу Києву на частини, щоб мати можливість повернутися до її перегляду.

Водночас політичний радник угорського премʼєра Балаш Орбан в інтервʼю, опублікованому Bloomberg 12 грудня, заявив, що Будапешт готовий зняти вето на схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, якщо ЄС розморозить усі кошти Угорщини зі своїх фондів. За підрахунками видання, їхня загальна сума сягає 30 мільярдів євро.